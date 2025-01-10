Эксперты сообщили о сокращении темпов выхода новых проектов застройки в Москве

В 2024 году девелоперы в Москве начали реализацию 67 проектов новостроек. По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 5,6%, следует из данных аналитиков компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 10 января.
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