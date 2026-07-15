«Россия - как дойная корова…»: президент Алиев «сдал с потрохами» Михаила Гусмана словами о «40-летней командировке» в РФ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну хитро мудрых руководителей из стран зарубежья хоть отбавляй , и все хотят показать свою лояльность к России , но зачем ? Да вполне понятный факт , чтобы замылить свои недружественные действия и на ошибках других своих же соратников влезть в доверие к ВВП и всему нашему правительству и электорату вообще , а затем вершить свои подлости .