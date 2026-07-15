Телеканал "78" Выступление президента Азербайджана явно «зацепило» старую рану россиян – в соцсетях озвученное вызвало откровенную ярость.
«Россия - как дойная корова…»: президент Алиев «сдал с потрохами» Михаила Гусмана словами о «40-летней командировке» в РФ
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну хитро мудрых руководителей из стран зарубежья хоть отбавляй , и все хотят показать свою лояльность к России , но зачем ? Да вполне понятный факт , чтобы замылить свои недружественные действия и на ошибках других своих же соратников влезть в доверие к ВВП и всему нашему правительству и электорату вообще , а затем вершить свои подлости .
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1 м.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Алиев сначала ответь за свои проступки , а потом осуждай других .
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1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
Где око гаранта, продать в центре города такой комплекс враждебной стране и в такой ситуации.Это уже не Бастрыкин.а Бортников. Постоянно возникает вопрос -а где ХОЗЯИН и есть ли он?
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4 н.
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