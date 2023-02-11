Беспилотники ВСУ ударили по инфраструктурному объекту Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что пострадавших в результате ЧП нетГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале написал, что украинская сторона атаковала инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.