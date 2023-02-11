Царьград

5 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Руппель
    Хохлы воюют за пиндосию им мешает Россия для полного господства в мире ,они не хотят что бы гибли амеры а Хохлов нежа..."Вы за что вообще...
  • Павел Фамилия
    Всех этих  сопливых "гостей" - за уши и к родителям, чтобы они публично их отпороли за содеянное, по хваленой восточн..."Славян не берём....
  • Сергей Иванютин
    Тебе дебил хочется  услышать от официальных лиц из ящика о том, что мы отомстим? Слышь ты, ряха, сходи в военкомат. Х..."Вагнер" отомстит...

Беспилотники ВСУ ударили по инфраструктурному объекту Белгородской области

Беспилотники ВСУ ударили по инфраструктурному объекту Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков заверил, что пострадавших в результате ЧП нетГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале написал, что украинская сторона атаковала инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх