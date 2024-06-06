Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yuriy
    ЕГЭ отменять не надо. Но надо восстановить и прежнюю систему сдачи экзаменов. Пусть выпускники выбирают. А вот в прие..."Никто ничего дру...
  • Игорь Васиков
    Она оказалась ненастолько фешенебельной, что-бы быть рентабельной. Обычная охиревшая лентяйка. Получила по заднице и ...Американка унизил...
  • lenivka
    Сразу думаю о своих мужчинах в семье.Муж умный,очень чистоплотный.Помыть посуду,сварить суп,пропылесосить,постирать, ...Американка унизил...

В Госдуме заявили, что глава Минобороны ФРГ не усвоил 3 урока, заговорив о войне с Россией

В Госдуме заявили, что глава Минобороны ФРГ не усвоил 3 урока, заговорив о войне с Россией

Леонид Ивлев прокомментировал слова Бориса Писториуса о подготовке к войне с русскимиНа днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцам до 2029 года нужно подготовиться к возможной войне с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх