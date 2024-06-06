В Госдуме заявили, что глава Минобороны ФРГ не усвоил 3 урока, заговорив о войне с Россией

Леонид Ивлев прокомментировал слова Бориса Писториуса о подготовке к войне с русскимиНа днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немцам до 2029 года нужно подготовиться к возможной войне с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии