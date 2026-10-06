В Новороссийске 6 октября пройдут учения со стрельбами в море

В акватории морского порта Новороссийска 6 октября с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с боевыми стрельбами по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников, на время которых будет полностью запрещено движение маломерных судов и плавсредств.