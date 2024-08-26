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В России могут запретить усыновлять детей гражданам ряда стран

В России могут запретить усыновление детей гражданами тех стран, где разрешена смена пола. Это будет одним из первых законопроектов депутатов всех фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которые ГД может принять в осеннюю сессию, сообщили "Известия".

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