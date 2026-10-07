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Анатолий Кашпировский: дом в США перейдет сыну, отказавшемуся прилететь на похороны

Анатолий Кашпировский: дом в США перейдет сыну, отказавшемуся прилететь на похороны

Известный целитель и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Его дом в американской Калифорнии, как стало известно, перейдет по наследству сыну Сергио Монтане, который, по информации Telegram-канала Shot, отказался прилететь на похороны отца.

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