Анатолий Кашпировский: дом в США перейдет сыну, отказавшемуся прилететь на похороны

Известный целитель и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался на 88-м году жизни. Его дом в американской Калифорнии, как стало известно, перейдет по наследству сыну Сергио Монтане, который, по информации Telegram-канала Shot, отказался прилететь на похороны отца.