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Регион 29

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Два колледжа Поморья отметили юбилеи

Два колледжа Поморья отметили юбилеи

Северодвинскому техникуму социальной инфраструктуры (СТСИ) исполнилось 80 лет, а Архангельскому техникуму строительства и городского хозяйства (АТСиГХ) — 65 лет.

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