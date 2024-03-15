✔️ Крым полностью готов к выборам Президента РФ Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, выборы Президента России – судьбоносный выбор для Крыма и всей страны.
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✔️ Крым полностью готов к выборам Президента РФ Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, выборы Президента России – судьбоносный выбор для Крыма и всей страны.