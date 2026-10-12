Judge scolds Trump administration after golf course tree removal

A federal judge on Monday blasted the Trump administration after it chopped down at least 430 trees from a public golf course under litigation.
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