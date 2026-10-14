О чем он думал?«Бавария» должна была уехать из норвежского Ставангера с красивой волевой победой. Вместо этого мюнхенцы спасли ничью 3:3 с «Викингом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов, а главным антигероем вечера стал Майкл Олисе.