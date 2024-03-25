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Military TV удивила коррекция полета авиабомб ФАБ-1500: "Считалось недостижимым"

Military TV удивила коррекция полета авиабомб ФАБ-1500: "Считалось недостижимым"

Американские журналисты оказались шокированы "апгрейдом" русской фугасной авиабомбы ФАБ-1500.Обновление русских инженеров: авиабомбы ФАБ-1500 оказались далеко не косметическими — теперь полет этого боеприпаса корректируется с таких расстояний, которые раньше считались невозможными.

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