Military TV удивила коррекция полета авиабомб ФАБ-1500: "Считалось недостижимым"

Американские журналисты оказались шокированы "апгрейдом" русской фугасной авиабомбы ФАБ-1500.Обновление русских инженеров: авиабомбы ФАБ-1500 оказались далеко не косметическими — теперь полет этого боеприпаса корректируется с таких расстояний, которые раньше считались невозможными.