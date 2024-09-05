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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Карвахаль: «Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч». Рад, что попал в список претендентов» 

– Как считаете, вы можете выиграть «Золотой мяч»? – Защитникам и вратарям крайне сложно выиграть «Золотой мяч».

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