Адвокат разъясняет, когда органы опеки могут посетить семью, и как родителям правильно реагировать. Освещаются права родителей, причины визитов специалистов, а также возможные действия в более серьезных ситуациях.
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