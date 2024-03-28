Именно из Франции все чаще звучат высказывания, которые вызывают недоумение. Уникальный образец цинизма продемонстрировала известная французская журналистка Анн Нива, восхитившись действиями террористов в «Крокус Сите Холле» — операцию по расстрелу безоружных людей она назвала «гениальной».
Французская журналистка назвала гениальным теракт в «Крокусе»
Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
ЖУРНАШЛЮХА!!!!!
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12 час.
Вик Норд
А ничо,напомним,в ЭТИ гениально-феноменальные игры,можно играть всем,раз во Франции отменили по отношению к России,все красные линии...,а потом(после случившегося) отправим свои сожаления,и скорбь, от дипкорпуса.
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11 час.
Traveller
Ой!!! А ведь у хгораде Парижу уже совсем скоро Лямпийские ихгры должны быть... А ничего, что намедни какой-то шумер от прысядента З. сказал, что "если не дадите оружие, то мы вам у Эуропах такое понаделаем..."А ведь шумеры - они такие шумеры!!!
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6 час.
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