Французская журналистка назвала гениальным теракт в «Крокусе»

А ничо,напомним,в ЭТИ гениально-феноменальные игры,можно играть всем,раз во Франции отменили по отношению к России,все красные линии...,а потом(после случившегося) отправим свои сожаления,и скорбь, от дипкорпуса.

Traveller

Ой!!! А ведь у хгораде Парижу уже совсем скоро Лямпийские ихгры должны быть... А ничего, что намедни какой-то шумер от прысядента З. сказал, что "если не дадите оружие, то мы вам у Эуропах такое понаделаем..."А ведь шумеры - они такие шумеры!!!