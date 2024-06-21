«Умереть мог в любой момент»: впервые в РФ медики Казани достали осколок из сердца бойца

Оператор БПЛА из Казани родился не просто в рубашке, а в бронежилете, шутят о нем врачи. Сначала осколок от снаряда, попав под ключицу, дошел до сердца, чудом не задел ни один орган и не вызвал кровотечение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии