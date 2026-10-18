Миссии Bandwagon-5 стартует днем 19 октября SpaceX планирует запустить ракету Falcon 9 с 32 полезными нагрузками в рамках миссии Bandwagon-5 в понедельник, 19 октября 2026 года.
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