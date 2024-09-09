Выпуск слабоалкогольных напитков упал, выпуск вина вырос - Росалкогольтабакконтроль

За первые восемь месяцев текущего года выпуск слабоалкогольных напитков в России рухнул на 32,1 процента, до 8,95 млн декалитров, хотя общее производство спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) выросло на 8,5 процента, до 116,9 млн декалитров.