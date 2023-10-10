Израиль подготовил полную блокаду Газы

Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Мера вводится на фоне обсуждения в генштабе Израиля полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС.
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