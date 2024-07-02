Вступившие в «Единую Россию» участники СВО укрепят партию, считает Медведев

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Участники СВО, вступившие в партию «Единая Россия», укрепят ее и укрепят страну, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, пожелав удачи участникам СВО на предстоящих выборах в Единый день голосования.