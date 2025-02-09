Александр Беглов призвал петербуржцев подавать заявки на соискание премий за достижения в области образования

Размер каждой из них - 510 тысяч рублей Губернатор Александр Беглов рассказал о том, что открыт приём заявок на соискание премий правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования.
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