Глава турфирмы Ромашкин: Анапу рано хоронить, до начала сезона еще два месяца

Дамоклов меч навис над курортным сезоном Анапы и Темрюка — Роспотребнадзор выдал вердикт, что вода в море не соответствует санитарным нормам, оперштаб Кубани заявляет об открытии сезонов без пляжей и моря, а местный блогер «купается и продолжит купаться» в море.