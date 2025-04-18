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Глава турфирмы Ромашкин: Анапу рано хоронить, до начала сезона еще два месяца

Глава турфирмы Ромашкин: Анапу рано хоронить, до начала сезона еще два месяца

Дамоклов меч навис над курортным сезоном Анапы и Темрюка — Роспотребнадзор выдал вердикт, что вода в море не соответствует санитарным нормам, оперштаб Кубани заявляет об открытии сезонов без пляжей и моря, а местный блогер «купается и продолжит купаться» в море.

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