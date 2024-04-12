Фестиваль Grelkafest 2024 в Шерегеше собрал более 2700 «тематических» райдеров

Горнолыжный фестиваль Grelkafest в этом году проходит в Шерегеше с 12 по 21 апреля. Организаторы мероприятия подвели первые итоги – на тематические спуски фестиваля уже зарегистрировалось более 2700 райдеров со всей России.
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