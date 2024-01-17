Зеленский задал Трампу шокирующий вопрос о Путине

КИЕВ, 17 января, ФедералПресс. Владимир Зеленский задал вопрос экс-президенту США Дональду Трампу, который снова собирается участвовать в выборах, что он будет делать, если российский лидер Владимир Путин не остановится после Украины.
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