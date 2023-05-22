Военное обозрение

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Евгений Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута в тыл на переформирование и дооснащение

Евгений Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута в тыл на переформирование и дооснащение

После освобождения Бахмута штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" никуда не выдвигались, все сведения о том, что "Оркестр" штурмует какие-либо населенные пункты, не соответствуют действительности.

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