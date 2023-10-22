Вечерние новости вокруг войны на Украине. Скандалы в «официальной пропаганде»

А

Александр24

У нас количество евреев вы никогда не посчитаете. Это сейчас они даже с гордостью заявляют о своей еврейской сущности, а при СССР, после отмены 5-й графы, громадное их количество становились русскими (женились на русских, брали фамилии жён, меняли паспорта). А уж их дети автоматически становились русскими. Вы же сами видите - куда пальцем не ткни, попадёшь в еврея. Так что статистика лукавая дама.