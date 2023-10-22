ADRIVER Скандалы с высказываниями Гурулева и Сатановского ярко продемонстрировали уровень нашей телевизионной «аналитики».
Вечерние новости вокруг войны на Украине. Скандалы в «официальной пропаганде»
Комментарии
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US
Uri Strukow
А володиных, голиковых, силуановых с набиуллиными, и прочих таких же оставить? Там все одинаковы.
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5 час.
А
Александр24
У нас количество евреев вы никогда не посчитаете. Это сейчас они даже с гордостью заявляют о своей еврейской сущности, а при СССР, после отмены 5-й графы, громадное их количество становились русскими (женились на русских, брали фамилии жён, меняли паспорта). А уж их дети автоматически становились русскими. Вы же сами видите - куда пальцем не ткни, попадёшь в еврея. Так что статистика лукавая дама.
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1 час.
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