Необычный учебник написала жительница карельского села

В Пряже состоялась презентация «говорящей книги, которая поможет самостоятельно изучать карельский язык с «нуля» Автором учебного пособия стала сотрудница «Этнокультурного центра Пряжинского района» Елена Руппиева.
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