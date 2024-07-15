Депутат Мосгордумы и журналист Андрей Медведев поддержал позицию главы Рособрнадзора Анзора Музаева о мигрантах в России.
ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА ВЫДАЛ БАЗУ О МИГРАНТАХ. ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕДОВАЛА МГНОВЕННО: "НИКАКОГО РАДИКАЛИЗМА"
Комментарии
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владимир рябченко
А зачем тогда школа, если ученик всё знает??? деньги на шторы собирать? Родился меленький человек и уже со знанием языка...! Школа ещё играет цивилизационную роль... по крайней мере должна...
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6 час.
Виктор Гайдуков
Не надо путать грешное с праведным. Власть люди ругают за то, что мигранты не зная языка, да и не очень собираясь что-то тут мести едут в Россию и везут с собой семьи, чуть-ли не весь кишлак, которые тоже не собираются работать, но получают пособия, пенсии, материнские капиталы - вот за это власть и ругают. Пусть мигранты приезжают, но с начала выучат русский язык, решат что и где они будут делать, и принимать их будут на работу вахтовым методом, с пересменкой не более через три месяца. А уж о гражданстве можно будет говорить только через три или пять лет работы по вахте и не иметь нарушений законодательства, представив положительные характеристики от работодателя. А всё это должна организовать власть, в том числе и законодательная.
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3 час.
ALEKSANDR LIS
Дело сдвигается с мертвой точки- теперь посмотрим что примет Дума в виде Закона !?
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3 час.
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