ГЛАВА РОСОБРНАДЗОРА ВЫДАЛ БАЗУ О МИГРАНТАХ. ПОДДЕРЖКА ПОСЛЕДОВАЛА МГНОВЕННО: "НИКАКОГО РАДИКАЛИЗМА"

Виктор Гайдуков

Не надо путать грешное с праведным. Власть люди ругают за то, что мигранты не зная языка, да и не очень собираясь что-то тут мести едут в Россию и везут с собой семьи, чуть-ли не весь кишлак, которые тоже не собираются работать, но получают пособия, пенсии, материнские капиталы - вот за это власть и ругают. Пусть мигранты приезжают, но с начала выучат русский язык, решат что и где они будут делать, и принимать их будут на работу вахтовым методом, с пересменкой не более через три месяца. А уж о гражданстве можно будет говорить только через три или пять лет работы по вахте и не иметь нарушений законодательства, представив положительные характеристики от работодателя. А всё это должна организовать власть, в том числе и законодательная.