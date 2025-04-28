Суперклей, виагра и другие вещи, которые используются не так, как задумывалось изначально

Когда компания выпускает на рынок новый продукт — будь то смартфон, лекарство или вовсе телеканал — она думает о нуждах потребителей и старается сделать так, чтобы новинка удовлетворила какую-то их насущную потребность.
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