NVIDIA будет сотрудничать с Японией для создания квантового суперкомпьютера ABC...

NVIDIA будет сотрудничать с Японией для создания квантового суперкомпьютера ABCI-QNikkei Asia сообщает, что Национальный институт передовой промышленности и технологий (AIST) Японии разрабатывает квантовый суперкомпьютер, чтобы укрепить свои позиции в этом специфическом сегменте.