NVIDIA будет сотрудничать с Японией для создания квантового суперкомпьютера ABC...

NVIDIA будет сотрудничать с Японией для создания квантового суперкомпьютера ABCI-QNikkei Asia сообщает, что Национальный институт передовой промышленности и технологий (AIST) Японии разрабатывает квантовый суперкомпьютер, чтобы укрепить свои позиции в этом специфическом сегменте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)