Иран и атом: США не спешат возвращаться к ядерной сделке с Тегераном

Новая администрация США пока не проявляет интереса к восстановлению иранской ядерной сделки, а Запад в целом серьезно противостоит нормализации отношений с Исламской Республикой, заявил «Известиям» посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.
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