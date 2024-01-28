Команда КВН с Алтая вышла в элитную лигу. Но не факт, что на участие будут деньги

История команды "Сборная офисных работников" на фестивале в Сочи Команда из АлтГУ "Сборная офисных работников" по итогам Сочинского фестиваля получила путевку в Первую лигу – третий по статусу турнир КВН.
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