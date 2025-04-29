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Мельник заявил о способности ВСУ воевать до 2029-го: мнения экспертов

Мельник заявил о способности ВСУ воевать до 2029-го: мнения экспертов

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture-alliance/TASS В Киеве придумали, как воевать еще четыре года. Украинский дипломат Андрей Мельник опубликовал в немецком издании Welt открытое письмо к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

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