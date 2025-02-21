Проект создания легкого многоцелевого самолета «Байкал» (ЛМС-901), который должен был прийти на смену устаревшему Ан-2, более известному как «кукурузник», могут закрыть или передать авиакомпании S7 Group.
В России осознали сложность создания замены «кукурузнику»
Комментарии
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А Кудасов
Мантуров это такое уё...е, что с ним он наворотит, как с Голиковой и многими другими, перечислять противно. Кукурузник то когда создали и до сих пор даже повторить не в состоянии. А он говорит, что тогда в СССР кроме галош более сложного не делали. Строить достойное это не портфели за хозяином таскать.
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