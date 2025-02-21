В России осознали сложность создания замены «кукурузнику»

А Кудасов

Мантуров это такое уё...е, что с ним он наворотит, как с Голиковой и многими другими, перечислять противно. Кукурузник то когда создали и до сих пор даже повторить не в состоянии. А он говорит, что тогда в СССР кроме галош более сложного не делали. Строить достойное это не портфели за хозяином таскать.