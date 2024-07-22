Камала Харрис: новая угроза или спасение для Америки?

Выбор нового кандидата от Демократической партии на пост президента США вызвал недовольство. Теперь демократам предстоит преодолеть внутренние разногласия и договориться о назначении Камалы Харрис на пост вице-президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии