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Глава минфина США заявил, что договоренности с Россией невозможны до урегулирования на Украине

Глава минфина США заявил, что договоренности с Россией невозможны до урегулирования на Украине

Во время министерской встречи G20 глава Минфина США Скотт Бессент в разговоре с российским коллегой Антоном Силуановым заявил, что любые договоренности с Москвой невозможны до завершения конфликта на Украине.

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