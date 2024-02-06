ВС РФ уничтожили спрятанный в разрушенном доме расчет ПТРК противника

РИАМО - 6 фев. Экипажу танка Т-72Б3 российской группировки войск «Южная» удалось уничтожить расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) противника на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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