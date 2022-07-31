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«МЮ» готов повторить зарплату де Йонга в «Барсе» и закрыть долг каталонцев перед ним. Это последняя попытка убедить Френки

«Манчестер Юнайтед» еще раз попробует убедить Френки де Йонга покинуть «Барселону». Diario Sport сообщает, что английский клуб готовит 25-летнему полузащитнику финальное предложение по условиям личного контракта.

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