Nvidia в прошлом квартале уступила конкурентам позиции на рынке графики для ПК

По данным Jon Peddie Research, проблемы с поставками видеокарт Nvidia в прошлом квартале привели к тому, что позиции компании на рынке графических решений для ПК всех типов по итогам периода сократились с 18 до 16 %.
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