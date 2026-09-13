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«Потратили столько денег». Ландо Норрис указал на главную проблему Мадринга

«Потратили столько денег». Ландо Норрис указал на главную проблему МадрингаPirelliПилот McLaren Ландо Норрис призвал укоротить 600-метровый пит-лейн Мадринга.

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