Qualcomm подтверждает, что возвращается на рынок ЦП для центров обработки данных

Компания Qualcomm подтвердила, что ее давно анонсированное развертывание процессоров для центров обработки данных начнется в сотрудничестве с государственным проектом облачной инфраструктуры искусственного интеллекта в Саудовской Аравии в партнерстве с HUMAIN AI.
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