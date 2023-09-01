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От Эрдогана такого не ожидали: Прямо перед встречей с Путиным в Турции предупредили, к чему готовиться России

От Эрдогана такого не ожидали: Прямо перед встречей с Путиным в Турции предупредили, к чему готовиться России

Как необычно и приятно слышать признание обидной правды зарубежными изданиями. Турецкая газета «Yeni Şafak» откровенно сообщила своим читателям, что их стране «вредно для здоровья» планировать маршруты своего развития без учета позиции России.

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