Как необычно и приятно слышать признание обидной правды зарубежными изданиями. Турецкая газета «Yeni Şafak» откровенно сообщила своим читателям, что их стране «вредно для здоровья» планировать маршруты своего развития без учета позиции России.
Как необычно и приятно слышать признание обидной правды зарубежными изданиями. Турецкая газета «Yeni Şafak» откровенно сообщила своим читателям, что их стране «вредно для здоровья» планировать маршруты своего развития без учета позиции России.
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