Скоро появятся новые подробности аниме про Джокера и Харли Квинн Авторы ано...

Скоро появятся новые подробности аниме про Джокера и Харли КвиннАвторы анонсированного летом аниме-сериала «Отряд самоубийц из другого мира» (Suicide Squad Isekai) сообщили, что 1 декабря поделятся новыми подробностями шоу.
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