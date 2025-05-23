Сбивший ребенка мигрант попытался сбежать с места ДТП в Новосибирске

ДТП произошло утром 23 мая на улице Учительская, 29 вблизи магазина «Пятерочка». Мальчик передвигался на обычном механическом самокате в школу по тротуару, когда на него совершил наезд выезжающий со двора автомобиль ГАЗ.
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