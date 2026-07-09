Турция опровергла слухи о передаче С-400 третьей стране

РИА Новости сообщает, что Турция отвергает возможность передачи русских ЗРК С-400 третьей стране. Представитель турецкого правительства подтвердил отсутствие переговоров на эту тему, несмотря на призывы западных стран продать ЗРК Украине.
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