Bloomberg: в связи с недавней утечкой немецкие чиновники будут чаще встречаться очно

Опубликованный Маргаритой Симоньян в начале текущего месяца разговор офицеров бундесвера, к записи которого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» ранее получила доступ, наделал немало шуму в зарубежной прессе.
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