Харрис пообещала федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты в США

Американский вице-президент Камала Харрис презентовала на предвыборном мероприятии свой экономический план, пообещав «первый в истории США» федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии