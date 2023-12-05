Новости от Богд...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости от Богданова

2 подписчика

Вопрос В. Богданова к публицисту В. Соловью на его выступление на его выступление на ЮТУБ-канале 5.12.2023 г

Вопрос Валентина Богданова Дмитрию Соловью на его выступление на ЮТУБ-канале 05.12.2023 г. А разве Николай Патрушев не входит в число близких друзей Путина и его не следует закрывать в психушке, как и других подобных ему??? Но сама идея Патрушева, о помещение друзей Путина в психушку, очень даже привлекательная для большинства Россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх