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Опыт Кипра и Кореи показывает, что иногда перемирие куда лучше «вечной войны за прочный мир»

Опыт Кипра и Кореи показывает, что иногда перемирие куда лучше «вечной войны за прочный мир»

Александр Широкорад: Понимаю, для многих шок — но Польша официально в состоянии войны с Россией Александр Широкорад Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Наши журналисты и историки обожают фразу: «Любая война кончается миром».

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Комментарии
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Владимир Фердман
Статью Можно принять за подготовку общественного мнения к капитуляции  с уплатой контрибуции в каком либо завуалированном виде
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1 м.
Александр Александров
Судя по хамскому ответу, именно для тебя чубатые являются корешами.
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1 м.
Александр Третьяк
Украина должна исчезнуть как государство
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1 м.