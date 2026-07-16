Опыт Кипра и Кореи показывает, что иногда перемирие куда лучше «вечной войны за прочный мир»

Александр Широкорад: Понимаю, для многих шок — но Польша официально в состоянии войны с Россией Александр Широкорад Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Наши журналисты и историки обожают фразу: «Любая война кончается миром».
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