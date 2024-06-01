Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт в секторе Газа будет продолжаться до полного уничтожения возможностей ХАМАС и освобождения заложников.
Нетаньяху: конфликт в секторе Газа продолжится до уничтожения ХАМАС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
И все-таки: ведь это вы проспали ХАМАС. Вы так сладки дрыхли, что вам даже в голову не пришла мысль об опасности. Выходит, что вы сами накликали на себя беду, а теперь ищете виноватого. Вы все-таки поразмыслите, может быть, вам стоит отдать то, что вы захапали? И не приносить в жертву ни евреев, ни палестинцев. попробуйте, может это спасет и вас и их.
Ответить
18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Ответить
15 час.
Свежие комментарии