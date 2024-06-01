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Нетаньяху: конфликт в секторе Газа продолжится до уничтожения ХАМАС

Нетаньяху: конфликт в секторе Газа продолжится до уничтожения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт в секторе Газа будет продолжаться до полного уничтожения возможностей ХАМАС и освобождения заложников.

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Комментарии
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Ольга Каширина
И все-таки:  ведь это   вы проспали ХАМАС. Вы так сладки дрыхли, что вам даже в голову не пришла  мысль об опасности.  Выходит, что  вы сами накликали на себя беду, а теперь ищете  виноватого.  Вы все-таки поразмыслите, может быть, вам  стоит  отдать то, что вы захапали? И не приносить в жертву    ни евреев,  ни палестинцев.   попробуйте, может это спасет и вас и их.
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ЛС
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